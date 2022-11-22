Бюджет премьер-министра Италии Джорджии Мелони сосредоточен на энергетике

Глава итальянского правительства Джорджия Мелони представила во вторник, 22 ноября, проект бюджета на 2023 год, он уделяет особое внимание борьбе с ростом цен на энергоносители.

«Я очень довольна этим проектом бюджета», заявила прессе Джорджиа Мелони, добавив, что этот документ «делает политический выбор и концентрирует ресурсы на двух основных приоритетах».

Этими двумя приоритетами являются обеспечение структуры производства и социальная справедливость, то есть внимание к семьям, людям с самыми низкими доходами и наиболее уязвимым категориям.

Бюджет выделяет более 21 миллиарда евро на меры поддержки домохозяйств и предприятий в условиях резкого роста цен на энергоносители из общей суммы расходов в размере 35 миллиардов евро.

Среди мер — помощь в оплате счетов за электроэнергию и расширенные налоговые льготы для компаний, затраты на энергию для которых продолжает расти.