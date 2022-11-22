Лазарев покинул Россию в обществе своих детей
2022-11-22 16:58
Певец Сергей Лазарев заявил, что перед напряженным декабрем намерен отдохнуть. Куда именно отправился музыкан вместе с детьми, неизвестно.
Певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на неделю вместе с детьми. В личном блоге звезда сцены рассказал, что слишком много трудился в последнее время, а перед всегда загруженным декабрем требуется перезагрузка.
Место отдыха Лазарев не назвал, но известно, что провел несколько часов в полете.
С собой исполнитель взял своих наследников -8-летнего Никиту и 4-летнюю Анну.
Звездный папа воспитывает детей один, без мамы. Дети родились от суррогатной матери.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
Китая «разморозил» южнокорейский контент для подписчиков потоковой платформы Tencent
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя
Глава Минфина США Йеллен: Вашингтон предоставит Киеву $4,5 млрд бюджетной поддержки
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно