Лазарев покинул Россию в обществе своих детей

Певец Сергей Лазарев заявил, что перед напряженным декабрем намерен отдохнуть. Куда именно отправился музыкан вместе с детьми, неизвестно.

Певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на неделю вместе с детьми. В личном блоге звезда сцены рассказал, что слишком много трудился в последнее время, а перед всегда загруженным декабрем требуется перезагрузка.

Место отдыха Лазарев не назвал, но известно, что провел несколько часов в полете.

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