Киркоров сыграет Ипполита, а Бузова невесту Лукашина в фильме-пародии Самоирония судьбы на ТНТ
2022-11-22 17:13
Канал ТНТ снимает картину-пародию "Самоирония судьбы", чтобы порадовать зрителей в период новогодних праздников. В фильме заняты Филипп Киркоров и Ольга Бузова.
Филипп Киркоров и Ольга Бузова участвуют в съемках новогоднего кинопроекта ТНТ, о чем сообщает сайт "Super.ru".
Картина носит название "СамоИрония судьбы". Это пародия на советскую комедию "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".
Любимых героев сыграли российские знаменитости. Бузова станет невестой Жени Лукашина, а Филипп Киркоров примерит образ Ипполита.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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