Киркоров сыграет Ипполита, а Бузова невесту Лукашина в фильме-пародии Самоирония судьбы на ТНТ

Канал ТНТ снимает картину-пародию "Самоирония судьбы", чтобы порадовать зрителей в период новогодних праздников. В фильме заняты Филипп Киркоров и Ольга Бузова.

Филипп Киркоров и Ольга Бузова участвуют в съемках новогоднего кинопроекта ТНТ, о чем сообщает сайт "Super.ru".

Картина носит название "СамоИрония судьбы". Это пародия на советскую комедию "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".

Любимых героев сыграли российские знаменитости. Бузова станет невестой Жени Лукашина, а Филипп Киркоров примерит образ Ипполита.