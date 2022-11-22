ЕС устанавливает квоты, по которым 40 процентов мест в руководстве компаний будут занимать женщины

Европейский союз заставит крупные зарегистрированные на бирже компании иметь минимальную квоту женщин на руководящих должностях под страхом санкций, согласно новым правилам, ратифицированным Европейским парламентом во вторник, 22 ноября.

После десяти лет проволочек и различных тупиков депутаты Европарламента, собравшись в Страсбурге, завершили работу над этой новой директивой, которую все государства-члены должны будут применить в течение двух лет.

«Теперь у нас есть европейский закон, разбивающий стеклянный потолок в советах директоров листинговых компаний», — сообщает в пресс-релизе Европейская комиссия, которая впервые получила предложение по этому вопросу еще в 2012 годом.

В частности, крупные зарегистрированные на бирже компании должны будут до июля 2026 года внедрить «прозрачные процедуры найма», чтобы «не менее 40% должностей неисполнительных директоров или 33% всех должностей администраторов были заняты недопредставленным (женским) полом».