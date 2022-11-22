Три человека погибли в Белгородской области в результате атаки ВСУ в приграничье

В результате обстрела три человека погибли в Белгородской области, сообщил во вторник, 22 ноября, губернатор региона.

В Telegram губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что женщина погибла от травмы головы во время обстрела в Шебекино, что в восьми километрах от границы Украины.

Еще два человека погибли в результате взрыва «боеприпасов неустановленного типа» в селе Староселье на границе с Украиной, где с 27 октября действует режим чрезвычайного положения, сообщил губернатор.