Владимир Путин и президент Кубы открыли в Москве памятник Фиделю Кастро

Президент РФ Владимир Путин со своим кубинским коллегой Мигель Диас-Канелем открыл памятник революционеру Фиделю Кастро в Москве.

22 ноября российское новостное агентство ТАСС сообщило об открытии трёхметрового памятника кубинскому революционеру Фиделю Кастро на одноименной площади в районе Сокол в Москве.

В церемонии открытия мемориала лично приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин и его кубинским коллегой Мигель Диас-Канелем Бермудесом.