Владимир Путин и президент Кубы открыли в Москве памятник Фиделю Кастро
2022-11-22 17:38
Президент РФ Владимир Путин со своим кубинским коллегой Мигель Диас-Канелем открыл памятник революционеру Фиделю Кастро в Москве.
22 ноября российское новостное агентство ТАСС сообщило об открытии трёхметрового памятника кубинскому революционеру Фиделю Кастро на одноименной площади в районе Сокол в Москве.
В церемонии открытия мемориала лично приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин и его кубинским коллегой Мигель Диас-Канелем Бермудесом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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