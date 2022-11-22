Зейналова рассказала о постоянном хейте в свой адрес при работе в передаче Доброе утро

Ведущая программы "Доброе утро" Светлана Зейналова устала от нападок со стороны поклонниц своего соведущего Тимура Соловьева, которых изводит ревность.

Каждый день в эфире Первого канала идет передача "Доброе утро". Казалось бы, программа очень позитивная, но ведущая Светлана Зейналова жалуется на постоянный хейт с свой адрес, о чем пишет "StarHit".

Как известно, соведущим Зейналовой в шоу является Тимур Соловьев. Мужчине уже 40 лет и он счастлив в браке, но молодые поклонницы ревнуют его к соведущей.

Фанатки упрекают ведущую в том, что "к молодому лезет".

Один раз было и такое сообщение: "Старая дрянь, убери от него руки!"

Светлана подобное внимание к своей персоне воспринимает со смехом. Соловьев придерживается такой же позиции, уверяя, что в его жизни только одна женщина - его жена.