Суд в Хабаровске оправдал активистку и художницу Юлию Цветкову после трех лет следствия

Суд в Хабаровске полностью оправдал активистку и художницу Юлию Цветкову, сообщают местные НКО во вторник, 22 ноября.

Она находилась под следствием 3 года по нескольким делам. Самое тяжелое из них – за якобы распространение порнографии через бодипозитивные рисунки.

За 3 года в поддержку Юли по всему миру выступали публичные люди, художники и правозащитные организации. С ноября 2019 года по март 2020 года россиянка находилась под домашним арестом, затем ей назначили подписку о невыезде.

В ее защиту проходили многочисленные акции, флешмобы и медиастрайки, а петицию с требованием освободить Юлю подписали более 250 тысяч человек.