Суд в Хабаровске оправдал активистку и художницу Юлию Цветкову после трех лет следствия
2022-11-22 17:45
Суд в Хабаровске полностью оправдал активистку и художницу Юлию Цветкову, сообщают местные НКО во вторник, 22 ноября.
Она находилась под следствием 3 года по нескольким делам. Самое тяжелое из них – за якобы распространение порнографии через бодипозитивные рисунки.
За 3 года в поддержку Юли по всему миру выступали публичные люди, художники и правозащитные организации. С ноября 2019 года по март 2020 года россиянка находилась под домашним арестом, затем ей назначили подписку о невыезде.
В ее защиту проходили многочисленные акции, флешмобы и медиастрайки, а петицию с требованием освободить Юлю подписали более 250 тысяч человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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