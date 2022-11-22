Иран проводит обогащение урана на своем подземном объекте
Иран начал обогащение урана до 60% чистоты на своем подземном ядерном объекте в Фордо, заявил во вторник глава ядерной службы страны. договор 2015 года.
Иран уже обогащает уран до 60% чистоты в других местах, что значительно ниже примерно 90%, необходимых для материала оружейного качества, но выше 20%, которые он производил до соглашения 2015 года с крупными державами об ограничении обогащения на уровне 3,67%.
«Мы говорили, что Иран серьезно отреагирует на любую резолюцию и политическое давление... поэтому с понедельника Иран приступил к обогащению урана до 60% чистоты на площадке в Фордо», — заявил Мохаммад Эслами, сообщают иранские СМИ.
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, в четверг принял резолюцию, предписывающую Ирану сотрудничать с агентством в расследовании дел об урановом следе, обнаруженном на трех незаявленных объектах. Иран предупредил, что этот шаг может повлиять на его «конструктивные отношения» с агентством.
В письме в МАГАТЭ, как сообщило информационное агентство ISNA, Иран проинформировал агентство о решении Тегерана использовать «современные центрифуги IR-6 для производства 60%-обогащенного урана» в Фордо.
Ядерный пакт 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами позволяет Ирану использовать только центрифуги IR-1 первого поколения, но, поскольку сделка сорвалась после того, как тогдашний президент Дональд Трамп отказался от нее в 2018 году, Тегеран установил каскады более эффективных передовых центрифуг, таких как ИК-2м, ИК-4 и ИК-6.
Опубликовано: Тарас Медведев
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