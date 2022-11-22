Издание News-Medical опубликовало данный о том, что регулярное употребление девочками фруктов и овощей способствует укреплению костей
Не только кальций, но и фрукты и овощи, по мнению экспертов News-Medical, способны укреплять кости, особенно у девочек.
Регулярное употребление фруктов и овощей положительно сказывается на росте и крепости костей у девочек. Такие данные были получены после проведенного исследования. В нем участвовали 56 девочек в возрасте от 8 до 13 лет.
Те из юных участниц эксперимента, кто ел три и более порции фруктов и овощей в день обладали более плотными и крупными скелетными костями. Ученые связывают эти данные исследованиями у взрослых людей, которые показали также более высокую плотность костей у тех людей, в рационе которых присутствуют фрукты и овощи на постоянной основе.
Положительное влияние фруктово-овощной диеты на кости связано с тем, что в них содержатся такие базовые вещества как магний, бета-каротин, калий и витамин С. Помимо этого, овощи и фрукты уменьшают процент выведения кальция из организма с мочой.
Опубликовано: Эльза Ли
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