Милохину грозит статус иноагента из-за исполнения им украинского гимна

Известный блогер Даня Милохин имел неосторожность исполнить гимн Украины во время прямого эфира.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал в Генеральную прокуратуру страны прошение признать Данию Милохина иноагентом.

Милохин попал в скандал, когда исполнил гимн Украины во время стрима. Соотечественники раскритиковали звезду интернета в пух и прах.

Бородин утверждает, что у тиктокера было множество путей для реализации в РФ, но он покинул РФ, тем самым, сделав свой выбор.