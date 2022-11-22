Милохину грозит статус иноагента из-за исполнения им украинского гимна
2022-11-22 17:55
Известный блогер Даня Милохин имел неосторожность исполнить гимн Украины во время прямого эфира.
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал в Генеральную прокуратуру страны прошение признать Данию Милохина иноагентом.
Милохин попал в скандал, когда исполнил гимн Украины во время стрима. Соотечественники раскритиковали звезду интернета в пух и прах.
Бородин утверждает, что у тиктокера было множество путей для реализации в РФ, но он покинул РФ, тем самым, сделав свой выбор.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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