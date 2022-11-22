Саудовская Аравия заявила, что близка к размещению депозита в размере 5 миллиардов долларов в Турции

Саудовская Аравия и Турция обсуждают размещение Эр-Риядом депозита в размере 5 миллиардов долларов в центральном банке Турции, сообщил во вторник представитель министерства финансов королевства.

«Мы находимся на завершающей стадии обсуждения вопроса о размещении депозита в размере 5 миллиардов долларов США в центральном банке Турции», — сообщил представитель.

Турецкий чиновник, осведомленный в этом вопросе, рассказал, что переговоры с Саудовской Аравией по соглашению об обмене или депозите находятся на завершающей стадии.

Экономика Турции сильно пострадала из-за резкого падения лиры и стремительного роста инфляции более чем на 85%, а соглашение о свопе или депозите может увеличить валютные резервы Турции.

Аналитики говорят, что это также может помочь президенту Тайипу Эрдогану заручиться поддержкой в преддверии выборов, которые должны состояться в июне 2023 года.

Центральный банк Турции заключил своповые сделки в местных валютах с несколькими своими партнерами на общую сумму 28 миллиардов долларов. Он подписал соглашение с Китаем на 6 миллиардов долларов, с Катаром на 15 миллиардов долларов, с Объединенными Арабскими Эмиратами примерно на 5 миллиардов долларов.