Саксония готовится к приему новых беженцев из Украины
Правительство Саксонии готовится к приему большего числа украинских беженцев ввиду обширного разрушения энергетической инфраструктуры на Украине.
«…они не могут жить там без электричества, воды и тепла», заявил премьер-министр земли Михаэль Кречмер во вторник, во время передачи партии гуманитарной помощи.
«Очень надеюсь, что мы снова сможем разместить в квартирах большое количество людей, ищущих защиты», - сказал он. Министр внутренних дел уже ведет переговоры с муниципалитетами.
Свободное государство и его польский партнер Нижняя Силезия запустили второй совместный транспорт помощи в Днепропетровскую область.
Из Саксонии поступили товары на сумму 25 000 евро, в том числе спальные мешки, термобелье, аптечки и поддоны с консервами и готовые блюда длительного хранения на зиму. Вместе с товарами из Польши они должны прибыть в пункт назначения до Рождества.
Опубликовано: Тарас Медведев
Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
Дима Билан не может купить дом своего деда: хозяева подняли планку до 3 миллионов
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя
Китая «разморозил» южнокорейский контент для подписчиков потоковой платформы Tencent
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно