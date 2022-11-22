Саксония готовится к приему новых беженцев из Украины

Правительство Саксонии готовится к приему большего числа украинских беженцев ввиду обширного разрушения энергетической инфраструктуры на Украине.

«…они не могут жить там без электричества, воды и тепла», заявил премьер-министр земли Михаэль Кречмер во вторник, во время передачи партии гуманитарной помощи.

«Очень надеюсь, что мы снова сможем разместить в квартирах большое количество людей, ищущих защиты», - сказал он. Министр внутренних дел уже ведет переговоры с муниципалитетами.

Свободное государство и его польский партнер Нижняя Силезия запустили второй совместный транспорт помощи в Днепропетровскую область.

Из Саксонии поступили товары на сумму 25 000 евро, в том числе спальные мешки, термобелье, аптечки и поддоны с консервами и готовые блюда длительного хранения на зиму. Вместе с товарами из Польши они должны прибыть в пункт назначения до Рождества.