В Запорожской области продлили время комендантского часа
2022-11-22 18:20
Член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о продлении времени комендантского часа в регионе.
22 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что на территории Запорожской области комендантский час действует в период с 21.00 до 05.00, в то время как раньше запрет на нахождение местных жителей на улице и в общественных местах начинался с 22.00.
Рогов также добавил, что на отдельных территориях главы администраций могут устанавливать иное время, например, в Энергодаре, Васильевке и Васильевском районе комендантский час длится с 20.00 до 6.00.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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