Китая «разморозил» южнокорейский контент для подписчиков потоковой платформы Tencent

Китайская потоковая платформа возобновила распространение южнокорейского контента после приостановки его почти на шесть лет, заявили южнокорейские официальные лица во вторник, что Сеул назвал признаком готовности Пекина улучшить отношения.

По их словам, китайский потоковый сайт Tencent начал распространять фильм южнокорейского режиссера Хон Сан Су «Отель у реки» в начале этого месяца, что стало первым таким шагом после того, как Пекин фактически запретил импорт K-pop на фоне напряженности вокруг THAAD США. система противоракетной обороны, размещенная в Южной Корее.

Официальный представитель президента Южной Кореи связал время этого жеста с недавней встречей на высшем уровне между президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем и президентом Китая Си Цзиньпином.

На прошлой неделе Юн и Си провели свои первые личные переговоры на Бали, в ходе которых обе стороны договорились активизировать сотрудничество. Это была первая встреча лидеров двух стран с 2019 года.