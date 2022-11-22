Диас-Канель заявил о несправедливости санкций в отношении Москвы и Гаваны

Президент России Владимир Путин и президент Кубы Диас-Канель осудили санкции в отношении Москвы и Гаваны.

22 ноября ряд российских СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин принял в Кремле своего кубинского коллегу Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, который посещает РФ с официальным визитом.

Советский Союз, Россия всегда поддерживали и поддерживают кубинский народ в его борьбе за независимость, за его суверенитет и всегда выступали против различного рода ограничений и сейчас Куба занимает такую же позицию в отношении РФ, -заявил российский президент.

Господин Диас-Канель со своей стороны заверил, что визит в Россию имеет важное значение, так как Куба планирует развивать отношения с Россией, а введенные в отношении Москвы и Гаваны санкции носят несправедливый и односторонний характер.