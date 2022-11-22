Диас-Канель заявил о несправедливости санкций в отношении Москвы и Гаваны
Президент России Владимир Путин и президент Кубы Диас-Канель осудили санкции в отношении Москвы и Гаваны.
22 ноября ряд российских СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин принял в Кремле своего кубинского коллегу Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, который посещает РФ с официальным визитом.
Советский Союз, Россия всегда поддерживали и поддерживают кубинский народ в его борьбе за независимость, за его суверенитет и всегда выступали против различного рода ограничений и сейчас Куба занимает такую же позицию в отношении РФ, -заявил российский президент.
Господин Диас-Канель со своей стороны заверил, что визит в Россию имеет важное значение, так как Куба планирует развивать отношения с Россией, а введенные в отношении Москвы и Гаваны санкции носят несправедливый и односторонний характер.
Опубликовано: Елена Калиновская
Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
Последнее заявление Ирана об уране заставило Вашингтон нервничать
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя
Папа Римский Франциск проконсультировался с врачом «Атлетико Мадрид»
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно