Фотография юных иранских баскетболисток, позирующих без хиджаба, стала проблемой для их тренера

С момента публикации в воскресенье, 20 ноября, фото юных баскетболисток клуба Canco Canada BC получило широкую огласку в социальных сетях.

Команда иранских баскетболистов, которые позируют с непокрытой головой, без хиджаба была расценена оппозицией, как знак поддержки протестов.

Однако клуб, за который они играют, Canco Canada BC, не оценил этого жеста. Здесь сообщили, что фото стало личной инициативой тренера девочек Фарзане Джамами и она не имеет ничего общего с политическим контекстом, который ей приписали.

Клуб, спонсируемый канадской компанией, доставляющей школьные принадлежности, в свою очередь опубликовал фотографию баскетбольной команды, на этот раз в хиджабе.

В подписи организация отрицает какой-либо политический характер. Он упоминает, что изображение, размещенное тренером, было «частным фото» опубликованном на личной странице тренера.

Фарзане Джамами скрыла свою страницу от широкой публики и опубликовала текст, в котором заявляет, что у нее «не было намерения скрывать хиджаб». Она добавляет, что «вражеские сети опубликовали это фото со злым умыслом и без разрешения».