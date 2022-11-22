Белый дом: встреча Байдена и Си Цзиньпина даёт надежду на диалог США с КНР

В Белом доме оценили прошедшие переговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпином.

22 ноября пресс-служба американского Белого дома сообщила, что личная встреча Джозефа Байдена с главной коммунистической партии Китая Си Цзиньпином на полях саммита "Большой двадцатки" в Индонезии даёт надежду на то, что Вашингтон и Пекин сохранят контакты для всесторонней коммуникации после инцидента на Тайване.

В августе 2022 года спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси высадилась на тайваньском острове для встречи с местными властями, что привело к существенной эскалации в американо-китайских отношениях.