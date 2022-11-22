Белый дом: встреча Байдена и Си Цзиньпина даёт надежду на диалог США с КНР
2022-11-22 18:54
В Белом доме оценили прошедшие переговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпином.
22 ноября пресс-служба американского Белого дома сообщила, что личная встреча Джозефа Байдена с главной коммунистической партии Китая Си Цзиньпином на полях саммита "Большой двадцатки" в Индонезии даёт надежду на то, что Вашингтон и Пекин сохранят контакты для всесторонней коммуникации после инцидента на Тайване.
В августе 2022 года спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси высадилась на тайваньском острове для встречи с местными властями, что привело к существенной эскалации в американо-китайских отношениях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
Последнее заявление Ирана об уране заставило Вашингтон нервничать
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя
Папа Римский Франциск проконсультировался с врачом «Атлетико Мадрид»
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно