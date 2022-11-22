Росгвардия задержала пособника ВСУ в Запорожской области
2022-11-22 19:00
Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о задержании пособника ВСУ на территории региона.
Во вторник, 22 ноября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что сотрудники Росгвардии задержали пособника Вооружённых сил Украины.
Рогов отметил, что у задержанного жителя Запорожской области, перечислявшего средства украинским боевикам, изъяты «коктейли Молотова» и самодельные шипы для прокалывания колёс автомобилей за что теперь мужчине грозит тюремный срок.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
Последнее заявление Ирана об уране заставило Вашингтон нервничать
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя
Папа Римский Франциск проконсультировался с врачом «Атлетико Мадрид»
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно