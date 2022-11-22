В Дрездене главная елка удивила горожан своей прозрачностью, но оказалось, все дело в засухе и пожарах

Голую рождественскую елку в Дрездене высмеяли в соцсетях, где ее назвали не иначе, как «позорная ель».

Особо голая рождественская елка перед знаменитой Фрауэнкирхе в Дрездене вызвала переполох.

Дерево было встречено насмешками в социальных сетях, назвав его «жуткой елью» или подозревая, что это переработанное дерево прошлого года.

Но за этим стоит серьезная причина. Ель является отражением того, как она выглядит в саксонских лесах после двух лет засухи и лесных пожаров, сказала во вторник Кэтлин Джанотт представитель компании организатора «Адвент на Ноймаркт».

Особо светлую ель улучшили уже во вторник и как сообщили в администрации, «она уже выглядит намного лучше с рождественскими украшениями».