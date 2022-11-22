В Дрездене главная елка удивила горожан своей прозрачностью, но оказалось, все дело в засухе и пожарах
Голую рождественскую елку в Дрездене высмеяли в соцсетях, где ее назвали не иначе, как «позорная ель».
Особо голая рождественская елка перед знаменитой Фрауэнкирхе в Дрездене вызвала переполох.
Дерево было встречено насмешками в социальных сетях, назвав его «жуткой елью» или подозревая, что это переработанное дерево прошлого года.
Но за этим стоит серьезная причина. Ель является отражением того, как она выглядит в саксонских лесах после двух лет засухи и лесных пожаров, сказала во вторник Кэтлин Джанотт представитель компании организатора «Адвент на Ноймаркт».
Особо светлую ель улучшили уже во вторник и как сообщили в администрации, «она уже выглядит намного лучше с рождественскими украшениями».
Опубликовано: Тарас Медведев
Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
Последнее заявление Ирана об уране заставило Вашингтон нервничать
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя
Папа Римский Франциск проконсультировался с врачом «Атлетико Мадрид»
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно