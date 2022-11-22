Петербургский форум Путина и Шредера оказался под запретом по решению Совета директоров

Петербургский диалог, форум гражданского общества между Германией и Россией, находится на грани краха, сообщает во вторник, 22 ноября, dpa.

По требованию совета директоров общее собрание приняло решение о запрете проведения встречи в первом квартале 2023 года, сообщили организаторы форума в Берлине.

Совету директоров было предложено принять необходимые меры. Они заявили, что существует некая «линия фронта против западных демократий» и диалог в таком формате «более невозможен».

Петербургский диалог был инициирован в 2001 году президентом России Владимиром Путиным и поддержан канцлером Герхардом Шредером.