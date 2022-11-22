Евросоюз выделит еще 2,5 миллиарда евро для Украины
2022-11-22 19:17
Комиссия ЕС одобрила решение о выделении Украине дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро.
Президент комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что вопрос о дополниетльной поддержке решен положительно.
На 2023 год запланировано 18 миллиардов евро, которые будут выплачиваться через равные промежутки времени.
«Деньги предназначались для срочного ремонта и быстрого восстановления, которые приведут к успешной реконструкции», — написала дер Ляйен.
Ранее сообщалось, что США также выделят дополнительно 8,5 миллиарда долларов для помощи бюджету Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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