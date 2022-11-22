Евросоюз выделит еще 2,5 миллиарда евро для Украины

Комиссия ЕС одобрила решение о выделении Украине дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро.

Президент комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что вопрос о дополниетльной поддержке решен положительно.

На 2023 год запланировано 18 миллиардов евро, которые будут выплачиваться через равные промежутки времени.

«Деньги предназначались для срочного ремонта и быстрого восстановления, которые приведут к успешной реконструкции», — написала дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что США также выделят дополнительно 8,5 миллиарда долларов для помощи бюджету Украины.