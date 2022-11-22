Адвокат Наташа Пирц-Мусар одержала победу на президентских выборах в Словении

Беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар победила во втором туре президентских выборов в Словении.

22 ноября ТАСС сообщает, что согласно сообщению опубликованному на сайте Государственной избирательной комиссии беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар одержала победу во втором туре президентских выборов в Словении после обработки 100% бюллетеней.

По данным избиркома, Пирц-Мусар набрала 53,89% голосов, в то время, как за бывшего главу МИД Республики Словения, депутата от Словенской демократической партии Анже Логара проголосовали 46,11% избирателей.

Сообщается, что избранный президент вступит в должность 23 декабря текущего года после того, как истекут полномочия нынешнего главы государства Борута Пахора, который провел на своем посту два срока и в соответствии с конституцией республики не может баллотироваться в третий раз.