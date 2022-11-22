Украина вышла из соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ

В Верховной Раде сообщили о выходе Украины из соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ.

22 ноября представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что Украина вышла из заключённого 4 февраля 1992 года в городе Минске соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества Независимых Государств.

Ранее, политическое руководство киевского режима уже разорвало несколько соглашений, которые были заключены между Украиной, Россией и Беларусь, среди которых были соглашения о борьбе с незаконной миграцией, об общем аграрном рынке и об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в ВОВ.