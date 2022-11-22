Папа Римский Франциск проконсультировался с врачом «Атлетико Мадрид»
Папа Франциск, который страдает от боли в колене и вынужден передвигаться в коляске, проконсультировался с главой медицинской службы футбольного клуба «Атлетико Мадрид», о чем последний сообщил по испанскому радио.
Хосе Мария Вильялон объяснил в эфире радио COPE, что Испанская епископальная конференция и Нунциатура Ватикана в Испании попросили его «посетить Папу и обсудить с командой врачей Ватикана, можем ли мы помочь ему».
Папа Франциск исключил возможность операции, признавшись, что у него были последствия от анестезии, полученной в июле 2021 года во время операции на толстой кишке.
Хроническая боль в колене Хорхе Бергольо вынуждает его пользоваться инвалидной коляской с мая и привела к отсрочке ряда поездок. Состояние его здоровья является предметом многочисленных спекуляций, потому что, ослабев от этих болей, он оставил открытой возможность однажды отказаться от своего служения.
Опубликовано: Тарас Медведев
Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
Последнее заявление Ирана об уране заставило Вашингтон нервничать
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя
Папа Римский Франциск проконсультировался с врачом «Атлетико Мадрид»
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно