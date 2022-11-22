Представитель Meta опроверг информацию об уходе генерального директора Цукерберга в следующем году
2022-11-22 20:38
Представитель Meta Platforms Inc Энди Стоун во вторник написал в Твиттере, что сообщение об уходе генерального директора Марка Цукерберга в отставку в следующем году не имеет оснований.
Новостной сайт The Leak ранее в тот же день сообщил, что Цукерберг собирается уйти в отставку в 2023 году со ссылкой на неназванный инсайдерский источник.
Сообщение, между тем, оправило акции компании вверх на 1%.
Опубликовано: Тарас Медведев
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