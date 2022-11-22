Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Мексики

У побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,0.

22 ноября РИА Новости сообщили, что согласно заявления Национальной сейсмологической службы Мексики стало известно, что произошло землетрясение магнитудой 6,0 в 33 километрах к западу от Висенте Герреро мексиканского штата Нижняя Калифорния.

Сообщается, что установлена связь с местными администрациями и комитетами гражданской защиты для предварительной оценки ситуации в зоне землетрясения, об угрозе цунами не сообщается.