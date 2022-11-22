Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Мексики
2022-11-22 20:40
У побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,0.
22 ноября РИА Новости сообщили, что согласно заявления Национальной сейсмологической службы Мексики стало известно, что произошло землетрясение магнитудой 6,0 в 33 километрах к западу от Висенте Герреро мексиканского штата Нижняя Калифорния.
Сообщается, что установлена связь с местными администрациями и комитетами гражданской защиты для предварительной оценки ситуации в зоне землетрясения, об угрозе цунами не сообщается.
Опубликовано: Елена Калиновская
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