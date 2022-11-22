Минобороны Беларуси: скрытая мобилизация граждан в стране не ведётся
2022-11-22 21:06
Министерство обороны Беларуси сообщило об отсутствии скрытой мобилизации граждан.
Во вторник Минобороны Республики Беларусь обнародовало новый пресс-релиз, в рамках которого ведомство сообщило, что в стране не ведётся тайная мобилизация населения. По данным Министерства обороны РБ, в Беларуси проходит ранее запланированная сверка данных военнообязанных, которая завершится до начала 2023 года.
При этом в ведомстве отметили, что процедура сверки данных каждого отдельно взятого военнообязанного гражданина не превышает по длительности 15 минут.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Убит боец ВСУ, участвовавший в массовой казни пленных солдат армии РФ
Эксперт объяснила, есть ли польза от домашних закаток
Bloomberg: вслед за Украиной электричество будет отключаться в Германии и Франции
Прокуратура Украины: расстрелянные солдаты РФ имитировали сдачу в плен
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя