Минобороны Беларуси: скрытая мобилизация граждан в стране не ведётся

Министерство обороны Беларуси сообщило об отсутствии скрытой мобилизации граждан.

Во вторник Минобороны Республики Беларусь обнародовало новый пресс-релиз, в рамках которого ведомство сообщило, что в стране не ведётся тайная мобилизация населения. По данным Министерства обороны РБ, в Беларуси проходит ранее запланированная сверка данных военнообязанных, которая завершится до начала 2023 года.

При этом в ведомстве отметили, что процедура сверки данных каждого отдельно взятого военнообязанного гражданина не превышает по длительности 15 минут.