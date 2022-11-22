Сотни жителей немецкого Лейпцига вышли на митинг против поставок оружия Украине.

22 ноября днем авторитетное издание Financial Times сообщило, что сотни жителей немецкого Лейпцига вышли на митинг против поставок оружия Украине.

Сообщается, что протестующие возмущены постоянно растущими счетами за отопление и электроэнергию и рекордной инфляцией, а Германию называют марионеткой США и НАТО.

Участники акции заявляют, что жители ФРГ платят высокую цену за то, что Штаты хотят вмешиваться в дела РФ, а антироссийская немецкая политика провалилась и обернулась против своих же граждан.