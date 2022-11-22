Шмыгаль: в Украине возможны аварийные отключения света из-за морозов
2022-11-22 21:26
Украинский премьер Денис Шмыгаль не исключил, что из-за наступления холодов в Украине возможны аварийные отключения света.
22 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства заявил о возможности возникновения аварийных отключениях света дополнительно к плановым в стране из-за наступивших морозов, которые вызвали рост потребления электроэнергии.
Шмыгаль также сообщил о том, что ситуация в энергетической системе Украины до сих пор «остается сложной, но контролируемой», поэтому во всех областях действуют графики отключения света.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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