Глава МИД Беларуси Макей: ОДКБ должна добиться того, чтобы с ней считались
2022-11-22 21:57
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал страны-участницы ОДКБ добиваться того, чтобы с ней считались другие международные организации.
22 ноября глава Министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей в эфире белорусского телеканала «СТВ» заявил о том, что Организация Договора о коллективной безопасности добилась такого состояния, чтобы остальные международные структуры с ней считались.
Макей также отметил, что белорусское внешнеполитическое ведомство не считает что ОДКБ погрузилась в кризис, «но есть требующие обсуждения проблемные моменты».
Опубликовано: Диана Мудреченко
Убит боец ВСУ, участвовавший в массовой казни пленных солдат армии РФ
Эксперт объяснила, есть ли польза от домашних закаток
Bloomberg: вслед за Украиной электричество будет отключаться в Германии и Франции
Прокуратура Украины: расстрелянные солдаты РФ имитировали сдачу в плен
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя