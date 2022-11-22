Глава МИД Беларуси Макей: ОДКБ должна добиться того, чтобы с ней считались

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал страны-участницы ОДКБ добиваться того, чтобы с ней считались другие международные организации.

22 ноября глава Министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей в эфире белорусского телеканала «СТВ» заявил о том, что Организация Договора о коллективной безопасности добилась такого состояния, чтобы остальные международные структуры с ней считались.

Макей также отметил, что белорусское внешнеполитическое ведомство не считает что ОДКБ погрузилась в кризис, «но есть требующие обсуждения проблемные моменты».