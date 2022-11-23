WSJ: США не нравится, что их близкие союзники поддерживают отношения с Россией
2022-11-23 00:16
Издание The Wall Street Journal сообщает, что США не удается добиться полной экономической изоляции России.
Причина заключается в том, что некоторые близкие союзники Соединенных Штатов по-прежнему поддерживают отношения с РФ.
Например, экспорт из Японии и Южной Кореи в Россию уже восстановился на треть, увеличились также поставки из Турции.
В США также обеспокоены тем, что банки Швейцарии, Чехии, Австрии продолжают обслуживать российских клиентов.
Опубликовано: Светлана Репина
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