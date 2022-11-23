США и Израиль собираются провести военные учения для противодействия Ирану

США и Израиль обдумывают проведение совместных учений с имитацией нападения Ирана и подконтрольных ему сил.

Обсуждается возможность проведения таких учений уже в ближайшие дни.

Их целью станет подготовка военных к возможному конфликту между Ираном и Израилем.

По словам главы Генштаба израильской Армии обороны Авива Кохави, наступил критический момент, поэтому нежно ускорить реализацию планов по сотрудничеству против Ирана.