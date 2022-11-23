Президент Болгарии Радев призвал решить конфликт на Украине дипломатическим путем

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что прекращения конфликта на Украине следует добиваться дипломатическим путем. Он отметил, что этот конфликт замедляет развитие экономики во всех странах региона.

Он отметил, что этот конфликт замедляет развитие экономики во всех странах региона.

Радев напомнил, что вскоре будет введен запрет на поставку нефти из России в Болгарию, а это приведет к дефициту и закрытию НПЗ в Бургасе, а также к подорожанию топлива.

Болгарский лидер уточнил, что прекращение боевых действий сейчас является приоритетной задачей.