Футболистам из Саудовской Аравии заплатили по 2,5 млн евро за победу над Аргентиной
2022-11-23 00:51
Футбольный агент Тимур Гурцкая со ссылкой на собственные источники утверждает, что каждый футболист из сборной Саудовской Аравии получил 2,5 млн евро за победу над Аргентиной на чемпионате мира в Катаре.
Саудовская Аравия обыграла аргентинцев со счетом 2:1, причем последние считались фаворитами чемпионата.
Первый гол в игре был забит Лионелем Месси в первом тайме. Затем Салех Аль-Шехри забил ответный гол.
Победу команде Саудовской Аравии принес гол полузащитника Салема Аль-Давсари, забитый на 53-й минуте матча.
Опубликовано: Светлана Репина
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