Футболистам из Саудовской Аравии заплатили по 2,5 млн евро за победу над Аргентиной

APS
2022-11-23 00:51

Футбольный агент Тимур Гурцкая со ссылкой на собственные источники утверждает, что каждый футболист из сборной Саудовской Аравии получил 2,5 млн евро за победу над Аргентиной на чемпионате мира в Катаре.

Саудовская Аравия обыграла аргентинцев со счетом 2:1, причем последние считались фаворитами чемпионата.

Первый гол в игре был забит Лионелем Месси в первом тайме. Затем Салех Аль-Шехри забил ответный гол.

Победу команде Саудовской Аравии принес гол полузащитника Салема Аль-Давсари, забитый на 53-й минуте матча.

Опубликовано: Светлана Репина