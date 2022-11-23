Пентагон обнаружил усиление позиций России в Северной Африке
2022-11-23 01:30
В Пентагоне заявили об усилении позиций России в Северной Африке. Такую информацию озвучила заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх.
Она сказала, что Минобороны США видит, как Россия усиливает свое присутствие в данном регионе.
Вместе с тем Сингх не привела каких-либо подробностей по этому вопросу.
Не говорила она и о том, какие шаги могут предпринять Соединенные Штаты в ответ на такое усиление российских позиций.
Опубликовано: Светлана Репина
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