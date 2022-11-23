Пентагон обнаружил усиление позиций России в Северной Африке

В Пентагоне заявили об усилении позиций России в Северной Африке. Такую информацию озвучила заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх.

Она сказала, что Минобороны США видит, как Россия усиливает свое присутствие в данном регионе.

Вместе с тем Сингх не привела каких-либо подробностей по этому вопросу.

Не говорила она и о том, какие шаги могут предпринять Соединенные Штаты в ответ на такое усиление российских позиций.