Организаторы «Евровидения» не могут решить, разрешать ли россиянам голосовать в этом году
2022-11-23 01:35
В следующем году правила проведения конкурса «Евровидение» изменятся. В голосовании смогут участвовать страны, чьи представители не участвуют в состязании.
При этом официальный представитель Европейского вещательного союза Давид Гудман заявил, что вопрос о голосовании россиян остается открытым.
Он сообщил, что полный список стран, которые не участвуют в конкурсе, но могут голосовать, будет опубликован ближе к мероприятию.
Для голосования потребуется наличие кредитной карты одного из государств, участвующих в конкурсе.
Опубликовано: Светлана Репина
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Организаторы «Евровидения» не могут решить, разрешать ли россиянам голосовать в этом году
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