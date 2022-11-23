Организаторы «Евровидения» не могут решить, разрешать ли россиянам голосовать в этом году

В следующем году правила проведения конкурса «Евровидение» изменятся. В голосовании смогут участвовать страны, чьи представители не участвуют в состязании.

При этом официальный представитель Европейского вещательного союза Давид Гудман заявил, что вопрос о голосовании россиян остается открытым.

Он сообщил, что полный список стран, которые не участвуют в конкурсе, но могут голосовать, будет опубликован ближе к мероприятию.

Для голосования потребуется наличие кредитной карты одного из государств, участвующих в конкурсе.