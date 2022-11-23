Самое высокое колесо обозрения в мире находится в Объединенных Арабских Эмиратах
2022-11-23 01:36
Весной 2022 года оно было закрыто на ремонт. Но к началу 2023 его обещают открыть.
Это чудо света носит название "Око Дубая". Его высота - 250 метров, а общий вес металлической конструкции соответствует весу четырех самолетов А 380.
Вместимость 48 кабинок составляет 1750 человек, причем все они имеют разный уровень комфортности.
Колесо проходит полный круг за 38 минут.
А в вечернее время оно красиво играет огнями благодаря подсветке, чем радует посетителей и гостей города.
Опубликовано: Наталья Павлова
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