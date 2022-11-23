Самое высокое колесо обозрения в мире находится в Объединенных Арабских Эмиратах

Весной 2022 года оно было закрыто на ремонт. Но к началу 2023 его обещают открыть.

Это чудо света носит название "Око Дубая". Его высота - 250 метров, а общий вес металлической конструкции соответствует весу четырех самолетов А 380.

Вместимость 48 кабинок составляет 1750 человек, причем все они имеют разный уровень комфортности.

Колесо проходит полный круг за 38 минут.

А в вечернее время оно красиво играет огнями благодаря подсветке, чем радует посетителей и гостей города.