Болсонару в суде требует аннулировать часть голосов на президентских выборах, которые он проиграл
2022-11-23 01:39
Президент Бразилии Жаир Болсонару, проигравший недавние выборы, обратился в суд. Он требует аннулировать часть голосов.
Речь идет о голосах, поданных с помощью урн для голосования образца 2009-2015 годов.
Болсонару утверждает, что у этих моделей урн имеется непоправимая неисправность.
Система электронных урн для голосования функционирует в Бразилии в течение двух десятилетий.
Опубликовано: Светлана Репина
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