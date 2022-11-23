Болсонару в суде требует аннулировать часть голосов на президентских выборах, которые он проиграл

APS
2022-11-23 01:39

Президент Бразилии Жаир Болсонару, проигравший недавние выборы, обратился в суд. Он требует аннулировать часть голосов.

Речь идет о голосах, поданных с помощью урн для голосования образца 2009-2015 годов. 

Болсонару утверждает, что у этих моделей урн имеется непоправимая неисправность.

Система электронных урн для голосования функционирует в Бразилии в течение двух десятилетий.

Опубликовано: Светлана Репина