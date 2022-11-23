Депутат Госдумы рекомендовал учреждениям образования не пользоваться «Википедией»
2022-11-23 01:48
Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин считает, что учреждениям образования нужно отказаться от «Википедии».
Он предложил не принимать работы учащихся, в которых содержатся ссылки на данную электронную энциклопедию.
Горелкин призывает использовать альтернативные источники информации в учебном процессе.
По его словам, «Википедия» сейчас используется для ведения информационной войны.
Опубликовано: Светлана Репина
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