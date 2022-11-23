Депутат Госдумы рекомендовал учреждениям образования не пользоваться «Википедией»

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин считает, что учреждениям образования нужно отказаться от «Википедии».

Он предложил не принимать работы учащихся, в которых содержатся ссылки на данную электронную энциклопедию.

Горелкин призывает использовать альтернативные источники информации в учебном процессе.

По его словам, «Википедия» сейчас используется для ведения информационной войны.