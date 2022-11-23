Причиной смерти Брюса Ли могло стать употребление слишком большого количества воды и марихуаны
2022-11-23 02:34
Испанские ученые опубликовали результаты своего исследования причин смерти Брюса Ли. По их мнению, у него была аномально низкая концентрация натрия в крови.
Исследователи объясняют это чрезмерным потреблением жидкости, а также употреблением марихуаны, которая вызывает жажду.
Известно, что актер придерживался почти жидкой диеты, состоящей в основном из соков.
Брюс Ли умер 20 июля 1973 года в Гонконге в возрасте 32 лет. Официальная причина смерти – отек головного мозга. Многие считали, что актер был убит
Опубликовано: Светлана Репина
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