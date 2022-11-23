Иранский беспилотник атаковал коммерческий танкер у берегов Омана
2022-11-23 03:06
По информации американских военных, иранский беспилотник неделю назад атаковал коммерческий танкер у берегов Омана.
Вывод о принадлежности БПЛА был сделан на основании результатов анализа обломков.
Атаке подвергся танкер Pacific Zircon, который шел под либерийским флагом.
Командующий ВМС США на Ближнем Востоке вице-адмирал Брэд Купер заявил, что это было преднамеренное нападение, которое дестабилизировало ситуацию на Ближнем Востоке.
Опубликовано: Светлана Репина
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