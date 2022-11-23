Кристина Риччи пошла на немалые жертвы, чтобы избавиться от мужа-абьюзера

Для того чтобы получить развод, Кристине Риччи пришлось выплатить теперь уже бывшему мужу Джеймс Хеерденгену солидную сумму. Пришлось расстаться с дорогими сердцу вещами.

42-летняя актриса Кристина Риччи сокрушается по поводу того, что теперь уже экс-супруг Джеймс Хеерденген потребовал выплаты ему солидной суммы в обмен на согласие на развод.

Артистка вынуждена была продать вещи, которые очень любила. Среди них ее коллекция сумочек от Channel и украшения от этого известного на весь мир бренда.

Но ради расставания с мужем-абьюзером Кристина была готова на эти жертвы.