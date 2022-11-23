Кристина Риччи пошла на немалые жертвы, чтобы избавиться от мужа-абьюзера
2022-11-23 08:05
Для того чтобы получить развод, Кристине Риччи пришлось выплатить теперь уже бывшему мужу Джеймс Хеерденгену солидную сумму. Пришлось расстаться с дорогими сердцу вещами.
42-летняя актриса Кристина Риччи сокрушается по поводу того, что теперь уже экс-супруг Джеймс Хеерденген потребовал выплаты ему солидной суммы в обмен на согласие на развод.
Артистка вынуждена была продать вещи, которые очень любила. Среди них ее коллекция сумочек от Channel и украшения от этого известного на весь мир бренда.
Но ради расставания с мужем-абьюзером Кристина была готова на эти жертвы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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