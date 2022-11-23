Чехова похудела на 30 кг, отказавшись от наркотика

Известная ведущая Анфиса Чехова очень похорошела за последние годы. 30 кг лишнего веса знаменитость сбросила благодаря отказу от разрешенного наркотика - сахара.

Популярная в России ведущая ТВ Анфиса Чехова утверждает, что после отказа от запрещенного наркотика - сахара, у нее изменилась не только фигура, но и мышление с сознанием.

Звезда экрана утверждает, что сладкое - отличное питание для паразитов и, "подкармливая" их, можно нанести огромный вред своему организму.

Результатом отказа от "белой смерти" стали минус 30 килограммов.