Чехова похудела на 30 кг, отказавшись от наркотика
2022-11-23 08:11
Известная ведущая Анфиса Чехова очень похорошела за последние годы. 30 кг лишнего веса знаменитость сбросила благодаря отказу от разрешенного наркотика - сахара.
Популярная в России ведущая ТВ Анфиса Чехова утверждает, что после отказа от запрещенного наркотика - сахара, у нее изменилась не только фигура, но и мышление с сознанием.
Звезда экрана утверждает, что сладкое - отличное питание для паразитов и, "подкармливая" их, можно нанести огромный вред своему организму.
Результатом отказа от "белой смерти" стали минус 30 килограммов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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