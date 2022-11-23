МИД Украины вызовет посла Венгрии из-за появления Орбана в шарфе с картой «Великой Венгрии»

МИД Украины вызовет посла Венгрии в связи с появлением премьер-министра Виктора Орбана с шарфом, на котором изображена карта Великой Венгрии, включающая в себя фрагмент нынешней территории Украины.

В понедельник, 21 ноября Виктор Орбан на матч своей по футболу на чемпионате мира в Катаре надел шарф с картой Великой Венгрии. Она включает территории до Трианонского договора, охватывающие, среди прочего, территории сегодняшней Хорватии, румынской Трансильвании, Словакии и украинского Закарпатья.

Агентство Reuters со ссылкой на МИД Украины сообщает, что Украина вызовет посла Венгрии в МИД для прояснения ситуации.

"Продвижение ревизионистских идей в Венгрии не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не соответствует принципам европейской политики", - заявил пресс-секретарь МИД Украины в Киеве Олег Николенко.

Он добавил, что Украина требует «официальных извинений от венгерской стороны и отказа от постановки под сомнение территориальной целостности Украины».

МИД Румынии также направил официальный протест послу Венгрии в Бухаресте. В нем говорится о неприемлемости любых проявлений ревизионизма в какой бы то ни было форме. Несколько дней назад глава румынского министерства дипломатии посетил венгерскую столицу.

В похожем тоне отреагировал премьер-министр Хорватии. Андрей Пленкович заявил журналистам, что не видел видео Орбана в шарфе, но что территориальные претензии к Хорватии со стороны кого бы то ни было, включая Венгрию, неприемлемы.

Виктор Орбан также прокомментировал данную ситуацию. В соцсети он, в частности, написал, что футбол — это не политика, и призвал «не видеть того, чего нет».

"Сборная Венгрии принадлежит всем венграм, где бы они ни жили!" - написал он.

Агентство Reuters отмечает, что в последние годы между Украиной и Венгрией возник спор по поводу того, что венгерские власти назвали "ограничениями прав этнических венгров", проживающих в Украине, на использование своего родного языка после принятия закона об образовании 2017 года.