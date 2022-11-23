Куценко признался, что живет с женой Скрипниченко в гостевом браке вот уже 10 лет
2022-11-23 08:38
Актер Гоша Куценко поразил своих поклонников признанием о том, что живет с супругой Ириной Скрипниченко в гостевом браке. Он - в Москве, она с дочкой - за городом. -
Гоша Куценко уже 10 лет как счастлив в браке с Ириной Скрипниченко.
Секрет крепких взаимоотношений супруги видят в гостевом браке.
Актер живет в Москве, а его жена с младшей дочерью артиста - за городом.
Возлюбленные убеждены, что такой брак помогает им сохранить любовь.
Проблемы в том, что Куценко очень редко видится со своими дочками, актер не видит.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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