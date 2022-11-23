Куценко признался, что живет с женой Скрипниченко в гостевом браке вот уже 10 лет

Актер Гоша Куценко поразил своих поклонников признанием о том, что живет с супругой Ириной Скрипниченко в гостевом браке. Он - в Москве, она с дочкой - за городом. -

Гоша Куценко уже 10 лет как счастлив в браке с Ириной Скрипниченко.

Секрет крепких взаимоотношений супруги видят в гостевом браке.

Актер живет в Москве, а его жена с младшей дочерью артиста - за городом.

Возлюбленные убеждены, что такой брак помогает им сохранить любовь.

Проблемы в том, что Куценко очень редко видится со своими дочками, актер не видит.