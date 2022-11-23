Бельгия продолжает импортировать алмазы из России, несмотря на давление

Несмотря на проведение СВО в Украине и давление со стороны властей страны, бельгийские торговцы алмазами продолжают импортировать драгоценные камни из России, пишет британская газета The Guardian.

Издание добавляет, что, хотя Европейский союз прекратил закупать многие российские товары, алмазы все еще не попали в санкционный список.

Торговля продолжается, несмотря на моральное давление со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который, выступая в бельгийском парламенте в марте, сказал, что "мир стоит больше любых бриллиантов".

Как пишет The Guardian, до начала российской СВО в Украине 25% необработанных алмазов, проходящих через Антверпен, поступfло из России. Согласно статистике Национального банка Бельгии, в 2021 году страна импортировала российских алмазов на сумму 1,8 млрд евро, а за первые восемь месяцев 2022 года — на 1,2 млрд евро.

Торговая ассоциация "Всемирный алмазный центр Антверпена" (AWDC) заявляет, что запрет на импорт российских алмазов будет стоить потерей 10 000 рабочих мест.

Филип Рейньерс, директор Международной службы информации о мире, исследовательского института в Антверпене, считает, что эти цифры устарели и преувеличены, а также основаны на исследовании, проведенном 12 лет назад. В AWDC заявили, что их данные основаны на исследованиях 2021 года, но не ответили на запросы Guardian.

Согласно британской газете, бельгийские официальные лица в частном порядке предупредили Европейский Союз, что введение санкций в отношении российских алмазов может привести к сокращению рабочих мест. Однако правительство в Брюсселе уверяет, что никогда не пыталось блокировать санкции.

The Guardian напоминает, что Бельгия — не единственная европейская страна, пытающаяся защитить свою промышленность от последствий санкций. Венгрия, Словакия и Чехия освобождены от нефтяного эмбарго, Италия и Бельгия добились исключения из запрета на торговлю некоторыми видами российской металлопродукции.