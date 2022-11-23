В Польше запретили приближаться к границе с Беларусью
До конца года будет действовать запрет на приближение к польско-белорусской границе на Подлясье на расстояние менее двухсот метров, сообщает Interia.pl.
Подляское воевода подписало соответствующее постановление по этому поводу. Пограничная служба подала заявление о продлении запрета.
Постановление, подписанное 21 ноября, уже опубликовано в Официальном вестнике Подляского воеводства.
"Запрет будет действовать до 31 декабря текущего года. Это связано с работами по установке электронных элементов забора на польско-белорусской границе", - сообщили в Подляском воеводском управлении в Белостоке.
Запрет, введенный 1 июля сначала до 15 сентября, затем продленный до 30 ноября, а теперь и до конца года, заменил более строгие ограничения, связанные с миграционным кризисом.
В течение десяти месяцев действовал запрет на пребывание в 183 населенных пунктах Подляского и Люблинского воеводств, расположенных в приграничной зоне. Сначала со 2 сентября по 30 ноября 2021 г. в данной местности вводилось чрезвычайное положение, затем с 1 декабря 2021 г. по 1 марта 2022 г. действовало постановление МВД и Администрации о запрете пребывания в данной местности, которое затем было продлено до 30 июня.
В постановлении МВД и Администрации обосновано, что дальнейший запрет на пребывание на границе необходим, поскольку до сих пор имеют место попытки ее незаконного пересечения и инциденты в непосредственной близости от границы, что может быть использовано для эскалации продолжающегося миграционного кризиса.конца года.
Опубликовано: Николай Скира
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