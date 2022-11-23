Логинов рассказал, как ему живется с женой, которая на 24 года младше его
2022-11-23 09:17
47-летний актер Виктор Логинов в 2020 году женился в четвертый раз. Избранница артиста, актриса Мария Гускькова младше артиста на 24 года.
Виктор Логинов женат на коллеге Марии Гуськовой. Ему - 47 лет, а ей - 23. Разница в возрасте артиста не смущает.
Актер возлагает большие надежды на молодую супругу, мечтая о многодетной семье.
Возлюбленные находятся постоянно вместе: и дома, и на работе.
Логинов признается, что временами хочется отдохнуть в одиночестве, но когда выпадает пару часов, "свободных от жены", он начинает скучать по своей любимой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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