Логинов рассказал, как ему живется с женой, которая на 24 года младше его

47-летний актер Виктор Логинов в 2020 году женился в четвертый раз. Избранница артиста, актриса Мария Гускькова младше артиста на 24 года.

Виктор Логинов женат на коллеге Марии Гуськовой. Ему - 47 лет, а ей - 23. Разница в возрасте артиста не смущает.

Актер возлагает большие надежды на молодую супругу, мечтая о многодетной семье.

Возлюбленные находятся постоянно вместе: и дома, и на работе.

Логинов признается, что временами хочется отдохнуть в одиночестве, но когда выпадает пару часов, "свободных от жены", он начинает скучать по своей любимой.