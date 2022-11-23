Молдова заплатит за газ, который ей не переправила Украина

Rомпания "Газпром" сократит более чем на 56% поставки природного газа в Молдову, сообщило во вторник, 22 ноября правительство в Кишиневе.

"Сокращение поставок сырья на 56,6% состоится в начале декабря", - сообщил Константин Боросан, госсекретарь молдавского министерства инфраструктуры и развития.

Молдавские порталы Stiri и Deschide называют действия "Газпрома" "шантажом" и сообщают, что на рубеже ноября и декабря поставки газа из России будут сокращены.

В свою очередь, вице-премьер Молдовы Андрей Спину заявил, что Кишинев будет оплачивать все предназначенные для страны поставки газа, в том числе и те, которые были прекращены в Украине.

Они отмечают, что в то время как правительство Молдовы ожидает сокращения поставок газа с 1 декабря, молдавская газовая компания "Молдовагаз" ожидает сокращения поставок 28 ноября.

Большинство молдавских СМИ рассматривают действия "Газпрома" как форму "борьбы" с политикой молдавского правительства в отношении интеграции с Евросоюзом.

Они напоминают, что первое сокращение поставок газа произошло в начале октября этого года, когда российская компания сократила транспортировку газа в Молдову на 30%. В ноябре снижение увеличилось до 40/%